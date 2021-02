Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gartenlaube

Weißensee (ots)

Durch Unbekannte wurde vom 03.02.2021 bis 06.02.2021 in eine Gartenlaube in Weißensee, am Gondelteich eingebrochen. Aus der Laube wurden ein Kühlschrank und ein Radio im Wert von 200 EUR entwendet. An den Türen zur Gartenlaube und zum Schuppen wurde ein Schaden von ca. 150 EUR verursacht. (wo)

