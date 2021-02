Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von 150.000 Euro

Erfurt (ots)

Wie gestern bekannt wurde, kamen Diebe in Erfurt-Waltersleben in den vergangenen Tagen an fette Beute. Die Täter machten sich an einem abgestellten Anhänger auf einer Baustelle an einem Möbelhaus zu schaffen. Sie beschädigten das Schloss, sodass sie in den Anhänger gelangten. Dort stahlen die Diebe eine Vielzahl von Spezial- und Elektrowerkzeug für den Ladenbau. Der Wert der Beute beläuft sich auf beachtliche 150.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell