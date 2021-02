Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geflüchtet

Erfurt (ots)

In Kindelbrück wollten Polizeibeamte gestern kurz vor Mitternacht einen VW Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete aber das Anhaltesignal und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw dann im Bereich der Goethestraße abgeparkt festgestellt werden. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Die Kennzeichen die an dem Auto angebracht waren gehörten nicht an den VW. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern weiter an. (JS)

