Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Keller eingebrochen

Erfurt (ots)

Gestern bemerkten Mieter in Kölleda, dass Unbekannte in ihren Keller eingebrochen waren. Die Diebe hatten es auf Outdoor Artikel abgesehen, so dass Schlafsäcke, ein Zelt und ein Standup-Padel verschwanden. Außerdem wurden auch Werkzeuge entwendet. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf ca. 2500 EUR. (JS)

