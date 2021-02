Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin übersehen

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Mittag im Bereich der Reglermauer. Eine 59-jährige Fahrradfahrerin fuhr hinter einem VW. Das Auto hielt an und wollte einem entgegenkommenden Pkw Platz machen und setzte zurück. Dabei übersah der Autofahrer die 59-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und verletzte sich, ihr Fahrrad wurde beschädigt. Der bei dem 18-jährigen Autofahrer durchgeführte Drogenschnelltest schlug positiv an, so dass bei dem Mann eine Blutentnahme veranlasst wurde. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell