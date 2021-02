Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baustellendiebe

Sömmerda (ots)

Diebe machten sich in der Nacht zu Mittwoch auf einer Baustelle in der Erfurter Straße von Sömmerda zu schaffen. Ohne einen Schaden zu verursachen gelangten sie in einen Baucontainer, der als Aufenthaltsraum für die Arbeiter genutzt wurde. Die Täter bedienten sich an mehreren Ladegeräten und Akkus für Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von 1.500 Euro. Wie es zu dem Diebstahl kommen konnte ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. (JN)

