Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Umgefahren

Erfurt (ots)

Zwei Männer gerieten gestern Nachmittag in einem Erfurter Supermarkt in der Leipziger Straße in Streit. Grund war das verspätete Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Einer der beiden verließ später den Markt. Dabei bemerkte er, wie er von dem anderen Mann verfolgt wurde. Am Annaberger Weg nahm der 48-Jährige Motorgeräusche wahr. Er erkannte den Mann vom Supermarkt wieder. Der Unbekannte erfasste den 48-Jährigen mit seinem Auto. Dabei wurde er mehrere Meter auf der Motorhaube mitgeschliffen und fiel schließlich zu Boden. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Der Unbekannte, im Alter von 40 bis 45 Jahren, flüchtete schließlich. Bei seinem Auto soll es sich um einen braunen Citroen mit Erfurter Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Vorfalls gesucht oder Personen, die Angaben zu dem Fahrer machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd, (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0026865, entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell