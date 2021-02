Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rauchgift aufgefunden

Erfurt (ots)

Bei Kontrollen im Stadtgebiet von Erfurt wurden gestern mehrere Personen festgestellt, die Drogen dabei hatten. Knapp 10g Marihuana wurden bei einem 38-Jährigen aufgefunden. Er wurde gegen 16.00 Uhr in der Bahnhofstraße einer Kontrolle unterzogen. Eine 18-Jährige hatte ebenfalls Marihuana einstecken. Sie wurde gegen 17.45 in der Thomasstraße kontrolliert. Auch ein 24-Jähriger hatte gut 11g Marihuana dabei. Gegen 21.30 Uhr wurde der Mann in der Gisperslebener Straße einer Kontrolle unterzogen. Crystal wurde bei einer 27-Jährigen aufgefunden, die in der Prager Straße kontrolliert wurde. Die Betäubungsmittel wurden sicher gestellt, die entsprechenden Anzeigen gefertigt.(JS)

