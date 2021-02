Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschädigt

Erfurt (ots)

In der Blumenschmidtstraße zerkratzten gestern Nachmittag Unbekannte einen Pkw. Bei dem abgeparkten VW machten sich Unbekannte an der Heckklappe des Autos zu schaffen. Mit einem spitzen Gegenstand beschädigten sie den Lack und richteten so einen Schaden von ca. 1000 EUR an. (JS)

