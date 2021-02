Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend wurden Polizei und Feuerwehr nach Leubingen gerufen. Auf Höhe des Friedhofs standen drei Mülltonnen und eine Regentonne in Flammen. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte eine unbekannte Person die Tonnen in Brand gesetzt. Dabei wurden nicht nur die Tonnen zerstört, sondern auch die Fassade und ein Fenster am Gebäude des ansässigen Heimatvereins beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf über 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zur Tatortarbeit zum Einsatz. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell