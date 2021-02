Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Paketzusteller verletzt

Erfurt (ots)

Ein 28-jähriger Zusteller wollte gestern Mittag am Roten Berg in Erfurt ein Paket ausliefern. Dabei bekam er es mit dem Ärger eines Kunden zu tun. Der Zusteller weigerte sich die Sendung in die 14. Etage auszuliefern. Der 42-jährige Anwohner erschien daraufhin erbost an der Eingangstür des Hauses. Zwischen den beiden Männern kam es schließlich zum Streit, wobei der Paketzusteller leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell