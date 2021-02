Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf schnellen Sohlen

Sömmerda (ots)

Eine Frau aus Sömmerda meldete sich gestern bei der Polizei. Diebe waren in der Nacht zuvor in ihren Keller in der Albert-Schweitzer-Straße eingebrochen und hatten dabei das Schloss der Kellerbox beschädigt. Die Langerfinger räumten Konservendosen und Bekleidung aus dem Verschlag. Zwei Paar Turnschuhe weckten schließlich ihr Interesse, welche sie mitgehen ließen. (JN)

