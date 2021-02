Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad verschwunden

Sömmerda (ots)

Aus einem Keller in der Sömmerdaer Innenstadt wurde in der Nacht von Sonntag zu Montag ein Fahrrad gestohlen. Wie die Diebe in das Haus gelangten ist nicht klar. Im Keller machten sie sich dann an einem Vorhängeschloss zu schaffen und gelangten so an das Mountainbike im Wert von ca. 1000 EUR. (JS)

