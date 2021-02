Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geld verschwunden

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag zu Montag in eine Firma in der Sondershäuser Straße ein. Vermutlich verschafften sich die ungebetenen Gäste über ein Fenster Zutritt zum Objekt und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Diebe mehrere hundert Euro Bargeld mitgehen. (JS)

