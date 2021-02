Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte in Gebesee einen 32-jährigen Autofahrer. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von knapp 0,8 Promille. Deutlich höher fiel das Ergebnis bei einem 45-jährigen Autofahrer aus. Gegen 23:15 Uhr unterzogen ihn Polizisten in Nöda einer Verkehrskontrolle. Er erreichte einen Wert von knapp 1,5 Promille. Ganz verweigert hat ein 31-Jähriger den Atemalkoholtest kurz nach Mitternacht in Kölleda. Er war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und wurde angehalten. Da der Mann offensichtlich alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. (JS)

