Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alter Bekannter

Erfurt (ots)

Eine Zivilstreife der Polizei wurde in der vergangenen Nacht in der Ernst-Schneller-Straße auf einen alten Bekannten aufmerksam. Der 38-Jährige schob ein neuwertiges Fahrrad über die Straße. Der Mann wurde gestoppt und kontrolliert. Einen Eigentumsnachweis konnte er für das Mountainbike der Marke Cube nicht aufbringen. Aufbruchswerkzeug in seinem Rucksack und ein Bolzenschneider unter der Jacke sorgten zudem für noch mehr Unglaubwürdigkeit. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den 38-Jährigen lag außerdem ein Haftbefehl vor. Noch in der Nacht wurde der Mann in ein Thüringer Gefängnis gebracht. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell