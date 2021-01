Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schaufenster zerstört

Sömmerda (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hatte es in den Morgenstunden des 31.01. auf eine Schaufensterscheibe in Sömmerda in der Kölledaer Straße abgesehen. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, dass sich der Radfahrer nach dem Einschlagen der Scheibe schnell entfernte. Entwendet wurde aus den Schaufensterauslagen nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- EUR. (FR)

