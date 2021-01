Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kamera gestohlen

Erfurt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen stahl ein Unbekannter in der Theo-Neubauer-Straße eine Überwachungskamera. Die Kamera war an der Hauswand eines Supermarktes angebracht, als sich der Dieb an ihr bediente. Der Mann verschaffte sich Zutritt zu dem Bereich und demontierte seine Beute im Wert von ca. 150 Euro. (JS)

