Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keller aufgebrochen

Sömmerda (ots)

Ein Anwohner der Albert-Schweitzer-Straße in Sömmerda wurde gestern Nachmittag auf einen Mann aufmerksam, der in einem Treppenhaus randalierte. Der polizeibekannte 27-Jährige wurde in der Folge von Beamten vor dem Haus gestellt. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurde Einbruchwerkzeug aufgefunden. In dem betroffenen Haus war ein Keller aufgebrochen worden. Entwendet wurde allerdings nichts. Die Beamten erstattet Anzeige wegen versuchten Einbruchs. (JN)

