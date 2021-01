Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrt endet am Baum

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine 24-jährige Audi-Fahrerin fuhr gestern Mittag auf der B 86 aus Richtung Weißensee kommend in Richtung Kindelbrück. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, geriet ihr Auto ins Schleudern und sie fuhr in den Straßengraben. Hier beschädigte sie einen Zahn und pralle schließlich gegen einen Baum. An ihrem Auto entstand Totalschaden, sodass dieses abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. (JN)

