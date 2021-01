Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung aufgeklärt

Erfurt (ots)

Nach einem Brand am 23.04.2020 im ehemaligen Reptilienpark am Roten Berg in Erfurt fahndete die Kriminalpolizei Erfurt öffentlich nach mehreren Tatverdächtigen. Mehr als 23.000 Personen verfolgten den Fahndungsaufruf im Internet. Bereits kurz nach Veröffentlichung der Bilder gingen bei der Kriminalpolizei Erfurt zahlreiche Hinweise zu den abgebildeten Personen ein. Dank der Unterstützung durch die Bevölkerung und den Medien, konnten nun zwei Täter bekannt gemacht werden. Zur Tatzeit waren sie 13 und 15 Jahre alt. Der 13-Jährige zeigte sich im Rahmen einer Anhörung bereits geständig. (JN)

