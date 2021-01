Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schutzengel

Erfurt (ots)

Einen Schutzengel hatte gestern Vormittag ein 13-jähriger Junge in Erfurt. Am Anger kreuzte er im Bereich der Hauptpost die Schienen. Dabei übersah er eine Straßenbahn die von der Johannesstraße in Richtung Angerkreuz fuhr. Der Straßenbahnfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Dabei stürzte der Junge zu Boden. Glücklicherweise kam er mit leichten Verletzungen davon. Der Schrecken war dafür umso größer. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell