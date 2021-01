Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Widerstand geleistet

Erfurt (ots)

Die Polizei wurde in der vergangenen Nacht in die Reißhausstraße gerufen. Gegen 01:10 Uhr lag ein Mann schlafend auf dem Gehweg. Da er keine Angaben zu seinen Personalien machen wollte, durchsuchten ihn die Beamten nach einem Ausweisdokument. Damit zeigte sich der betrunkene 26-Jährige nicht einverstanden. Er stieß die Polizisten von sich weg, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell