LPI-EF: Behinderungen nach Unfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein umgekippter Lkw am Ortsausgang Gebesee, hält die Sömmerdaer Polizei seit heute Morgen auf Trab. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der 35-jährige Lkw-Fahrer, gegen 07:30 Uhr, bei Schnellfall in einer Kurve von der Bundesstraße 4 ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen, wühlte großflächig die Bankette auf und kollidierte mit mehreren Bäumen. Anschließend kippte die Sattelzugmaschine mit Auflieger an der Straßenböschung auf die Seite. Eine Fahrspur der Bundesstraße ist seitdem gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen des Lkw, welcher mit Sanitärartikeln beladen ist, gestalten sich schwierig. Diese werden voraussichtlich bis zum späten Nachmittag andauern. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der 35-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. (JN)

