Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarmanlage vertreibt Diebe

Erfurt (ots)

Eine Familie aus Windischholzhausen wurde gestern Morgen durch die Alarmanlage ihres Hauses geweckt. Ihr Garagentor stand offen und auch der darin befindliche Audi war nicht mehr verschlossen. Unbekannte hatten versucht, das Auto zu stehlen. Durch den Alarm ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der Audi verfügte über ein Keyless-Go System, welches sich die Täter offensichtlich zu Nutze gemacht hatten. Ermittlungen ergaben, dass Anwohner in den letzten Wochen auf verdächtige Personen aufmerksam geworden waren, die sich in der Märchensiedlung aufhielten und Fotos von den Grundstücken fertigten. Zwischen August und Oktober 2020 wurden u.a. in Windischholzhausen und Büßleben elf hochwertige Autos im Gesamtwert von über 600.000 Euro gestohlen. Alle waren mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Die Polizei bittet bei verdächtigen Wahrnehmungen nicht zu zögern und umgehend den Polizeinotruf zu wählen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell