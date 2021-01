Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall unter Drogen

Erfurt (ots)

In Linderbach kam es am Montagabend an der Kreuzung Weimarische Straße / Azmannsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Dacia-Fahrer fuhr bei "Rot" über die Kreuzung und stieß mit einem VW zusammen, der bei grünem Ampellicht die Kreuzung befuhr. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Bei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Sicherstellung des Führerscheins, eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs waren die Folge. (JN)

