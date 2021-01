Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dämmplatten gestohlen

Erfurt (ots)

Diebe schlugen am Wochenende in einem in Sanierung befindlichen Hochhaus im Erfurter Rieth zu. Bauarbeiter bemerkten am Montagmorgen, dass Diebe eine Zugangstür sowie zwei Kellertüren des Gebäudes aufgebrochen hatten. Die Täter machten sich in den oberen Stockwerken des Hauses zu schaffen und durchtrennten mehrere Stromkabel. Schlussendlich entwendeten sie 14 Paletten mit Dämmplatten. Zur Höhe des Sachschadens und zum Wert der Beute können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. (JN)

