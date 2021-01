Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Randalierend durch Erfurt

Erfurt (ots)

Ein 18-Jähriger beschäftigte in der vergangenen Nacht die Erfurter Polizei. Betrunken war der junge Mann durch die Altstadt gezogen. Dabei richtete er reichlich Sachschaden an. Er trat gegen mehrere Autos, riss an Fahrrädern die Dynamos ab und schlug von zwei Fahrzeugen die Seitenscheibe ein. Aus einem Auto stahl er u.a. zwei Sonnenbrillen und eine Power Bank. Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und die Polizei verständigt. Die eingesetzten Beamten stellten den 18-Jährigen auf frischer Tat. (JN)

