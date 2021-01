Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheiben eingeschlagen

Erfurt (ots)

Am Wochenende hatten es Diebe in Erfurt gleich auf den Inhalt mehrerer Autos abgesehen. An insgesamt fünf Autos der Marken VW, BMW, Mercedes und Audi wurde eine Seiten- bzw. Frontscheibe eingeschlagen. Dabei entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Große Beute machten die Diebe allerdings nicht. Bei drei Autos gingen sie leer aus. Aus den anderen beiden Fahrzeugen verschwanden lediglich geringe Mengen Bargeld. Die Autos parkten am Juri-Gagarin-Ring, in der Wendenstraße, in der Theo-Neubauer-Straße, in der Liebknechtstraße bzw. in der Bodestraße. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Wer Hinweise geben kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0). (JN)

