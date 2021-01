Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wertvolle Beute

Erfurt (ots)

Um an ein besonders hochwertiges Fahrrad zu gelangen, scheute ein Dieb in der Nacht zu Freitag nicht davor, gleich mehrere Türen in der Reichartstraße aufzubrechen. Neben der Hauseingangs- und der Kellertür, beschädigte er ein Vorhängeschloss an einer Kellerbox. Dabei richtete er mehrere hundert Euro Sachschaden an. Der Täter erbeutete ein schwarzes Mountainbike der Marke Simplon, Typ Rapcon Gx1 Eagle im Wert von über 4.000 Euro.

Auch in der Oststraße wurde am Freitag ein Kelleraufbruch festgestellt. Aus einer verschlossenen Kellerbox hatte ein Dieb einen Elektroroller sowie ein Mountainbike der Marke Corratec im Gesamtwert von über 2.500 Euro gestohlen. (JN)

