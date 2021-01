Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Kelleraufbrüche

Erfurt (ots)

In Erfurt wurden gestern mehrere Kellereinbrüche bei der Erfurter Polizei angezeigt. Diebe hatten im Stadtgebiet insgesamt vier Keller aufgebrochen. In der Ernst-Schneller-Straße verschwanden aus den Kellern zweier Mehrfamilienhäuser Toilettenpapier, Handtücher, Haushaltsutensilien und ein Computer. In der Mehringstraße und Singerstraße hatten es Diebe auf Mountainbikes der Marke Ghost und Cube sowie einen Fernseher abgesehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 1.500 Euro. (JN)

