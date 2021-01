Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit wird zum Verhängnis

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Gestern Mittag kamen mehrere Streifenwagen am Erfurter Herrenberg zum Einsatz. Ein besorgter Nachbar hatte eine Frau schreien hören und den Notruf gewählt. Vor Ort wurde in der Wohnung ein Pärchen angetroffen. Beide waren wohlauf. Man hatte sich nur lautstark gestritten. Die Auseinandersetzung wurde dem Pärchen trotzdem zum Verhängnis. In der Wohnung der 24-jährigen Frau entdeckten die Beamten eine Aufzuchtanlage für Cannabis. Eine große Pflanze, Stecklinge und getrocknete Blätter wurden von der Polizei sichergestellt. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell