Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einhandmesser sichergestellt

Sömmerda (ots)

Der Mittwochabend endete für zwei junge Männer in Sömmerda mit einer Anzeige. Beide waren nacheinander in der Salzmannstraße in eine Kontrolle der Polizei geraten. Sie führten jeweils ein Einhandmesser mit sich. Bei einem Einhandmesser handelt es sich um ein Messer mit einhändig feststellbarer Klinge. Sie sind so konstruiert, dass die Klinge mit der das Messer haltenden Hand ausgeschwenkt und festgestellt werden kann. Das Führen eines solchen Messers stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar. Gegen die beiden jungen Männer im Alter von 16 und 23 Jahren wurde Anzeige erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell