Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 55-Jährige schwer verletzt

Erfurt (ots)

Eine 55-jährige Fußgängerin lief gestern Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, auf dem Fuß-/Radweg in der Straße Am Schwemmbach stadteinwärts. Als sie in den Albrecht-Dürer-Weg abbiegen wollte, überholte sie ein 49-jähriger Fahrradfahrer. Die beiden stießen zusammen. Die Fußgängerin wurde schwer am Kopf verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell