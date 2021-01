Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldbörsen gestohlen

Erfurt (ots)

Gestern Vormittag bediente sich ein unbekannter Mann in einer Physiotherapiepraxis in Erfurt. Während der Öffnungszeiten betrat er unbemerkt die Praxis und begab sich in den Aufenthaltsraum der Mitarbeiter. Dort stahl er aus Spinden zwei Geldbörsen mit sämtlichen Dokumenten und mehreren hundert Euro Bargeld. Der Mann mit hellen borstigen Haaren war schlank und etwa 1,80 bis 1,90 m groß. Zudem war er mit einer gelben Regenjacke bekleidet. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wendet sich bitte an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0015333. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

