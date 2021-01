Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbewohnbar

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden gestern Nachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Krämpfervorstadt gerufen. Anwohner hatten in der Iderhoffstraße Rauch bemerkt, welcher aus einem Mehrfamilienhaus drang. In der Dachgeschosswohnung einer 32-jährigen Frau war ein Feuer ausgebrochen. Aus der Wohnung, in welcher sich keine Personen befanden, konnte die Feuerwehr einen Hund unversehrt retten. Ursächlich für den Brand war ein angeschalteter Herd in der Küche. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (JN)

