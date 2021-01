Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger schwer verletzt

Erfurt (ots)

Ein 81-jähriger Fußgänger wurde gestern Mittag in der Hermsdorfer Straße bei einem Unfall schwer verletzt. Als ein Sattelzug rückwärts an die Laderampe eines Supermarktes fuhr, kürzte der Mann seinen Weg ab und lief hinter dem Sattelzug entlang. Der Lkw-Fahrer erfasste den Fußgänger. Dieser musste mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell