LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo

Erfurt (ots)

Ein 52-jähriger Mann arbeitete am 21.10.2020 in einem Erfurter Krankenhaus. Während seines Dienstes kam sein Portemonnaie abhanden. Noch am selben Tag hob ein unbekannter Mann an einem Geldautomaten in einem Einkaufszentrum unberechtigt mit der EC-Karte des Geschädigten 500 Euro ab. Wer kennt den abgebildeten Mann? Besonders auffällig ist seine mitgeführte schwarz/gelbe Umhängetasche. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/574324-316 oder per Mail: K3.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0248677/2020 entgegen. (JN)

