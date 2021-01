Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer übersehen

Erfurt (ots)

Am Montagnachmittag parkte ein 25-jähriger Opel-Fahrer seinen Transporter in der Augustinerstraße am rechten Fahrbahnrand. Als er seine Fahrertür öffnete, übersah er einen 50-jährigen Fahrradfahrer, der in diesem Moment an seinem Auto vorbei fuhr. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit der geöffneten Tür zusammen. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell