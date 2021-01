Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Gebesee wurde in der Nacht zu Montag ein Zigarettenautomat gesprengt. Ein Zeuge bemerkte den beschädigten Automaten am Morgen am Markt. Unbekannte hatten offensichtlich versucht, an Bargeld und Zigaretten zu gelangen. Was die Diebe erbeuteten, ist bislang noch unbekannt. Der Schaden am Automaten wird auf 3.000 Euro geschätzt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell