Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Widerstand geleistet

Erfurt (ots)

Polizeibeamte statteten gestern Mittag einem 41-jährigen Erfurter am Johannesplatz einen Hausbesuch ab. Er wurde mit Haftbefehl gesucht. Der betrunkene Mann weigerte sich, die Wohnungstür zu öffnen. Nachdem ein Schlüsseldienst den Beamten Zutritt verschaffte, bewarf der 41-Jährige die Polizisten mit leeren Glasflaschen. Gegen ihn musste Pfefferspray eingesetzt werden. All seine Gegenwehr nützte nichts. Am Ende des Tages landete er in einem Thüringer Gefängnis. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell