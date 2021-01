Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Flammen

Erfurt (ots)

Am Montagabend gingen in der Löbervorstadt gleich mehrere Müllbehältnisse in Flammen auf. Ein unbekannter Täter hatte in der Robert-Koch-Straße, der Semmelweisstraße, der Arnstädter Straße, der Schillerstraße , am Löberwallgraben , in der Elisabethstraße und der Espachstraße insgesamt vier Müllcontainer, sieben Mülltonnen und einen Abfalleimer in Brand gesetzt. Durch die Flammen wurde zudem ein Stromverteilerkasten beschädigt. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 3.700 Euro beziffert. (JN)

