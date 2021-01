Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausgeraubt

Erfurt (ots)

Ein 36-jähriger Mann wurde gestern Abend von zwei Unbekannten in der Straße Am Hügel ausgeraubt. Er war gerade im Begriff mit seinem Auto loszufahren, als er von den Tätern angesprochen und am Wegfahren gehindert wurde. Als der 36-Jährige sein Auto verließ, schlugen die beiden Täter in der weiteren Folge auf ihn ein und verletzten ihn leicht. Der Mann setzte sich wehr. Dabei zogen sich beide Angreifer Blessuren zu. Die Täter erbeuteten aus dem Auto eine Jacke, in der sich die Geldbörse und ein Schlüsselbund des Geschädigten befanden. Anschließend ergriffen sie die Flucht. (JN)

