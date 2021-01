Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festnahme nach Gewalttat

Erfurt (ots)

Am 13.01.2021, gegen 20:00 Uhr, wurde ein 38-jähriger Mann im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann in der Scharnhorststraße mit einem Gegenstand attackiert. Verletzt flüchtete sich der Mann in einen nahe gelegenen Supermarkt. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung wurde er aus diesem wieder entlassen.

Durch intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen konnte ein 24-jähriger Erfurter als Tatverdächtiger bekannt gemacht werden. Durch das Amtsgericht Erfurt wurde gegen den flüchtigen, wegen Drogen- und Eigentumsdelikten bekannten Tatverdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

In der vergangenen Nacht wurde der Tatverdächtige durch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Thüringen in einer Wohnung in der Tungerstraße festgenommen. Im Laufe des heutigen Tages wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Erfurt.

