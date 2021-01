Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Betrüger reingefallen

Erfurt (ots)

In Erfurt ist eine 82-jährige Frau auf Betrüger reingefallen. Am Telefon gaukelte man der Frau einen Gewinn in Höhe von fast 40.000 Euro vor. Um die Geldauszahlung auszulösen, sollte sie Google-Play Karten erwerben. Über mehrere Tage kaufte sie dutzende Guthabenkarten und übermittelte die Codes an die Betrüger. Erst am Freitag flog der Schwindel auf. Der Erfurterin entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. (JN)

