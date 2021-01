Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gefasst

Erfurt (ots)

Ein 40-jähriger Mann stellte am Samstagmorgen fest, dass in seinen Keller in der Schmidtstedter Straße eingebrochen und ein Mountainbike der Marke "Specialized" gestohlen wurde. Aufgrund eines Zeugenhinweises richteten sich die Ermittlungen der Polizei gegen einen polizeibekannten 19-jährigen Erfurter. In seinem Keller wurde das gestohlene Fahrrad wieder aufgefunden, sodass dieses dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden konnte. Gegen den 19-Jährigen wird wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. (JN)

