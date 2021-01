Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungseinbruch

Erfurt (ots)

Am Freitagabend stellte ein 25-jähriger Erfurter den Einbruch in seine Wohnung in der Magdeburger Allee fest. Ohne einen Schaden zu verursachen, gelangte eine unbekannte Person in die Wohnung. Der Täter erbeutete eine Spielkonsole, einen Laptop und Kopfhörer im Gesamtwert von knapp 900 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell