Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feier beendet

Erfurt (ots)

Aufgrund einer Ruhestörung kam die Polizei am Samstagabend am Roten Berg in Erfurt zum Einsatz. In der betroffenen Wohnung wurden fünf Personen bei einer Feier festgestellt. Ein 22-Jähriger zeigte sich wenig erfreut über den Besuch der Ordnungshüter. Er schlug einen Freund ins Gesicht, welcher ihn zu beruhigen versuchte und leistete Widerstand gegen die Polizisten. Der Unruhestifter musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. Zudem erhielten alle Beteiligten eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (JN)

