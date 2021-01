Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tödlicher Arbeitsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Samstagnachmittag in Gebesee. Während landwirtschaftlicher Arbeiten geriet ein 26-jähriger Mann mit seinem Bein in einen Häcksler. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei und das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz, ermitteln nun zu den Umständen, die zu dem Unfall geführt haben. (JN)

