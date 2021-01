Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheibe eingeschlagen

Sömmerda (ots)

Die Besitzerin eines Hyundai musste am Freitag den Aufbruch ihres Autos feststellen. Über Nacht hatte sie den Wagen in der Straße Am Rothenbach in Sömmerda geparkt. In dieser Zeit schlug eine unbekannte Person die Scheibe der Beifahrerseite ein, um sich im Fahrzeuginneren zu bedienen. Aus dem Auto wurden EC-Karten, Ausweisdokumente und Bargeld gestohlen. Am Hyundai entstand 500 Euro Sachschaden. (JN)

